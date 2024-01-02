МО РФ рассказало, во сколько раз увеличился выпуск боеприпасов с начала СВО

С начала спецоперации Россия увеличила выпуск боеприпасов более чем в 17 раз, сообщается в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года.«”С февраля 2022 года увеличен выпуск артиллерийских боеприпасов в 17,5 раза”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Также в сборнике ведомства отмечается, что с начала СВО выпуск танков увеличился в 5,6 раза, боевых машин пехоты – в 3,6 раза, бронетранспортеров – в 3,5 раза, а беспилотников – в 16,5 раза.

Радио Sputnik сообщало, что правительство РФ продлило запрет на вывоз патронов и гильз.

Взято отсюда.