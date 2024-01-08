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МО РФ: силы ПВО перехватили над Белгородской областью ракету С-200

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МО РФ: силы ПВО перехватили над Белгородской областью ракету С-200

Здание Министерства обороны РФ

Средства ПВО в 07:00 мск перехватили выпущенную ВСУ ракету С-200 над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.«

"Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области", – сказано в комментарии ведомства.

Отмечается, что зенитная ракета была переоборудована для уничтожения наземных целей по объектам на территории России.

Радио Sputnik также сообщало, что система ПВО уничтожила над Черным морем очередной беспилотник ВСУ.

Взято отсюда.

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