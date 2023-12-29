Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ в Брянской области.

Уточняется, что дрон самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Утром 29 декабря российская ПВО сбила дрон ВСУ в небе над Курской областью.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

28 декабря Telegram-канал Mash писал, что радиозавод «Стрела», который расположен в поселке Суземка Брянской области, подвергся атаке со стороны украинских войск. В результате пострадала 45-летняя женщина.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе, сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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