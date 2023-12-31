В Ростовской области сбили три украинских дрона. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Уточняется, что три БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны около 17:40 мск.

До этого средства ПВО перехватили украинский дрон в Брянской области.

В ночь на 29 декабря российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Кроме того, в ту ночь глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что средства ПВО сработали в Мелитополе после очередной попытки ВСУ атаковать город.

28 декабря Telegram-канал Mash писал, что радиозавод «Стрела», который расположен в поселке Суземка Брянской области, подвергся атаке со стороны украинских войск. В результате пострадала 45-летняя женщина.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?