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МО РФ: ВСУ потеряли до 410 военных на Авдеевском направлении

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МО РФ: ВСУ потеряли до 410 военных на Авдеевском направлении

Украинская армия потеряла до 410 военных на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, бои шли в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово, Северное, Первомайское, Петровское и Очеретино в Донецкой народной республике. Также две атаки ВСУ были отражены в районах населенных пунктов Ленинское и Новобахмутовка.

Кроме живой силы ВСУ потеряли танк, три боевых машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

До этого Reuters со ссылкой на заявление спикера украинской группировки войск «Таврия» Дмитрия Лихового сообщало, что украинские военные подтвердили отступление из села Ласточкино, этот шаг поможет им лучше остановить продвижение российских войск на запад. В свою очередь Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта под контроль.

Украинские войска также отступили на западную окраину Ласточкино.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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