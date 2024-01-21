Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, на указанном направлении российские войска поразили подразделения 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Как указали в МО РФ, помимо живой силы, были уничтожены четыре автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ).

16 января Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 65 военнослужащих на Херсонском направлении.

17 января агентство РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области.

20 января МО РФ сообщало, что подразделения группировки «Центр» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины.

Ранее министр обороны Украины рассказал о снарядном голоде ВСУ.

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