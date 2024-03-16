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МО РФ: украинская армия за день потеряла под Авдеевкой более 400 человек

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МО РФ: украинская армия за день потеряла под Авдеевкой более 400 человек

Российские войска отразили три контратаки на Авдеевском направлении, ликвидировав при этом более 400 украинских военнослужащих, сообщило Министерство обороны РФ.«

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Бердычи и Новокалиново Донецкой Народной Республики", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

Отмечается, что отражены три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Тоненькое и Семеновка.«”Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица “Мста-Б”, две гаубицы Д-20 и две Д-30″, – уточняется в публикации.

Радио Sputnik также сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар по цеху сборки дронов ВСУ в Сумской области.

Взято отсюда.

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