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МО: ВС России применили самый современный комплекс для подавления беспилотников

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МО: ВС России применили самый современный комплекс для подавления беспилотников

Российская группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры мобильной группы РЭБ, которая обнаруживает и подавляет беспилотники и источники радиоизлучения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что группа постоянно меняет место дислокации, чтобы не попасть под удары украинской стороны.

Как указали в ведомстве, комплекс РЭБ позволяет засечь беспилотник противника и с двух, и с трех километров. Уточняется, что при этом сразу звучит звуковой сигнал, после чего остается ждать отмашку оператора, команду на подавление цели. Как указали в МО, оборудование может работать круглосуточно.

В Минобороны отметили, что с помощью данного комплекса специалисты войск РЭБ могут подавить радиосвязь ВСУ, а также обрушить их спутниковый интернет и мобильную связь.

До этого сообщалось, что российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области.

В ноябре российские средства радиоэлектронной борьбы подавили ракеты Storm Shadow над Херсонской областью. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ракеты отклонились от курса: один снаряд упал на открытом пространстве, а второй врезался в нежилое строение. Как указал глава региона, из людей никто не пострадал.

Ранее ВС РФ ударили по аэродромам с носителями Storm Shadow.

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