Украинские ДРГ после ночного обстрела гражданской инфраструктуры пытались прорваться на территорию Россию с трех направлений, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские террористы предприняли попытку вторжения в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области около трех часов ночи, используя танки и бронемашины, уточнили в ведомстве.

Позднее около 8 утра российские подразделения отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп в окрестностях поселка Теткино Курской области.

Таким образом военнослужащие совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ не допустили нарушения госграницы и сорвали попытку Украины осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей, добавили в ведомстве.«”Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией”, – сказали в министерстве.

Там добавили, что “в результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены”.«”На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка”, – заключили в Минобороны.

В середине февраля радио Sputnik также сообщало о задержании украинских диверсантов на границе Белоруссии с Украиной.

Взято отсюда.