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Модель Белла Хадид впервые появилась на публике с возлюбленным Аданом

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Модель Белла Хадид впервые появилась на публике с возлюбленным Аданом

Супермодель Белла Хадид впервые вышла на публику вместе со своим новым возлюбленным, спортсменом Аданом Бануэлосом. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

27-летняя Белла Хадид была замечена в Техасе. Супермодель пришла на родео, чтобы поддержать своего бойфренда. Знаменитость надела образ в ковбойском стиле. Она вышла на публику в коричневом топе с глубоким вырезом, который был украшен стразами. Белла Хадид дополнила его черными кожаными брюками, темной шляпой, массивным украшением на шею и несколькими кольцами.

В середине февраля Белла Хадид впервые опубликовала фото с новым бойфрендом и подтвердила отношения. Супермодель устроила праздник для близких друзей в конюшне. На одном из снимков знаменитость сидела за столом вместе с возлюбленным, спортсменом Аданом Бануэлосом. Несмотря на то, что лицо мужчины было скрыто, интернет-пользователи смогли выяснить, с кем сейчас встречается звезда подиумов.

В октябре 2023 года Белла Хадид высказалась о войне в Израиле. По словам супермодели, каждый день она получает угрозы из-за своего происхождения.

Ранее Джиджи Хадид кардинально сменила имидж под Ирину Шейк на фоне романа с Брэдли Купером.

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Модель Белла Хадид впервые появилась на публике с возлюбленным Аданом

Модель Белла Хадид впервые появилась на публике с возлюбленным Аданом

Супермодель Белла Хадид впервые вышла на публику вместе со своим новым…

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