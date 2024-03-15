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Модель Бьянку Цензори засняли с матерью в Лос-Анджелесе

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Модель Бьянку Цензори засняли с матерью в Лос-Анджелесе

Жену Канье Уэста Бьянку Цензори засняли в аэропорту с матерью на фоне слухов о проблемах в семье. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель Бьянка Цензори вышла из самолета в полупрозрачном боди без нижнего белья. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы она завязала в низкий пучок. Модель сопровождала ее мать Александрия.

В августе прошлого года Канье Уэст и его новая жена Бьянка Цензори путешествовали по Италии. В СМИ регулярно появляются снимки пары, сделанные папарацци: на них Канье и Бьянка запечатлены в прозрачных нарядах на улицах итальянских городов. Жители страны уже выражали свои недовольства поведением пары.

Последней каплей стало поведение Канье Уэста в Венеции, где его засняли сидящим на лодке со спущенными штанами, под которыми не было белья. Представители компании Venezia Turismo Motoscafi, на лодке которой плавали супруги, сообщили журналистам, что паре «больше не рады» на борту их водного транспорта.

Ранее российский дизайнер представил маски с лицами Канье Уэста и Бьянки Цензори.

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