Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фото на тренировке по пилатесу. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рози Хантингтон-Уайтли позировала сером топе и легинсах. Образ дополнили высокие белые носки и кроссовки. Волосы она распустила и сделала нюдовый макияж. Модель показала несколько упражнений на пилатесе.

«Шикарна», «Ваша фигура — произведение искусства», «Вы — королева», «Какая вы красотка», — написали пользователи соцсетей.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс.

В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли снялась в легинсах и жакете с мужского плеча.

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