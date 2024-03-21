Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что для безопасности главы организации Томаса Баха принимаются все соответствующие меры, передает Inside the Games.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и то влияние, которое она оказывает на МОК и его президента, были приняты все соответствующие меры», — сказал Адамс.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде еще не принято. Президент России Владимир Путин ранее поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию атлетов в Играх 2024 года.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что российским спортсменам не нужно запрещать ехать на Игры.

Что думаешь? Комментарии