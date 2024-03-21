реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что для безопасности главы организации Томаса Баха принимаются все соответствующие меры, передает Inside the Games.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и то влияние, которое она оказывает на МОК и его президента, были приняты все соответствующие меры», — сказал Адамс.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде еще не принято. Президент России Владимир Путин ранее поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию атлетов в Играх 2024 года.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что российским спортсменам не нужно запрещать ехать на Игры.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Голикова призвала россиянок рожать первенцев до 24 лет

По ее словам, это “самый правильный возраст” Татьяна Голикова /…

Стилист Рогов призвал россиянок носить прозрачные юбки

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить прозрачные юбки из кружева…

Популярная юмористка рассказала о «глупой» работе на российском телеканале

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Ольга…

Песков порассуждал об уехавших и вставших на позицию врага…

Дмитрий Песков: тех, кто уехал и встал на позицию врага,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp