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Молдавия пообещала привлечь партнеров для вывода миротворцев из Приднестровья

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МИД Молдавии: нужно привлечь партнеров для вывода миротворцев из Приднестровья

Молдавия пообещала привлечь партнеров для вывода миротворцев из Приднестровья

Кишинев должен привлечь партнеров для вывода российских миротворцев из Приднестровья. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью RTVI.

Попшой ответил на вопрос о миротворческом контингенте России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). По его мнению, нахождение российских военных там противозаконно и угрожает безопасности Молдавии.

«Очень надеемся, что вместе с нашими международными партнерами найдем аргументы для того, чтобы Россия эти войска вывела», — заявил глава молдавского МИД. При этом дипломат подчеркнул, что Кишинев рассматривает исключительно мирное решение вопроса.

Ранее Попшой признал отсутствие предпосылок для эскалации ситуации в Молдавии и ПМР. В ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он назвал обстановку в Молдавии стабильной.

Взято
отсюда

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