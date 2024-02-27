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Молодежь высмеяла 30-летних из-за одной детали их внешнего вида

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Молодежь высмеяла миллениалов из-за их любви к сочетанию лонгслива и джинсов

Молодежь высмеяла 30-летних из-за одной детали их внешнего вида

Молодежь высмеяла миллениалов из-за одной детали их внешнего вида. На соответствующие видео в TikTok обратили внимание журналисты New York Post.

Представители поколения Z принялись публиковать шуточные ролики о любви женщин возрастом около 30 лет и старше к одному и тому же наряду. Речь идет о сочетании облегающего тело лонгслива, преимущественно черного, и джинсов с завышенной линией талии. Единственным отличием является посадка брюк, которая варьируется от скинни до широких.

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Блогерша Тони Маротти также обратила внимание на упомянутую тенденцию и поделилась видео с вечеринки, на которой присутствовали гости исключительно в упомянутом образе. «Униформа миллениалов», — подписала инфлюэнсер публикацию, которая стала вирусной и набрала миллионы просмотров. «Лучшая форма в мире», — комментировали зрители.

Ранее в феврале сообщалось, что молодежь начала бездумно тратить деньги из-за стресса от высоких цен. Речь идет о новой тенденции doom spending («обреченные траты»), в ходе которой представители поколений Z и Y тратят деньги в качестве терапии из-за нервов на фоне роста цен.

Взято
отсюда

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