Момент авиакатастрофы в Ивановской области попал на видео

В соцсетях размещено видео падения самолета военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области, говорится в материале РИА Новости.

На опубликованных кадрах можно увидеть снижающийся самолет, за которым тянется полоса дыма, а затем от него что-то отваливается.

В следующем фрагменте, снятом после происшествия, видны клубы черного дыма, поднимающиеся из-за деревьев.«”Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали”, – цитирует прибывшего на место губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского Telegram-канал правительства региона.

По данным Минобороны РФ, Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области около 13:00 мск, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы, по предварительной информации, могло стать возгорание одного из двигателей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что установлением обстоятельств вынужденной посадки самолета в Комсомольске-на-Амуре занялись работники прокуратуры.

Взято отсюда.