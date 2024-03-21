Момент удара ВСУ по “Белгород-Арене” попал на видео

Видео удара Вооруженных сил Украины по спортивному комплексу “Белгород-Арена” опубликовал телеканал “Звезда”.

Остекление арены было выбито на 20 процентов. Также сильные повреждения получили фасад сооружения и входная зона. Пострадавших в результате происшествия нет, приводит телеканал слова директора учреждения Юрия Черникова.

ВСУ атаковали Белгород утром 21 марта, в результате удара были повреждены 30 квартир в шести домах и линии электропередачи.

Радио Sputnik также сообщало, что в Белгороде будут дополнительно установлены 100 укрытий для защиты от обстрелов.

Взято отсюда.