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Мосгорсуд признал законным штраф актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию ВС РФ

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Мосгорсуд признал законным штраф актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию ВС РФ

Мосгорсуд отклонил жалобу актера Дмитрия Назарова на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, оставив законным это решение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения», — рассказали агентству в суде.

В апреле 2023 года суд признал Назарова виновным в совершении правонарушения по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования российской армии.

В постановлении суда говорилось, что поводом для этого послужили три видеоролика в его YouTube-канале.

В октябре представители движения «Отцы России» попросили Генпрокуратуру проверить слова актера, а также запретить выступления звезды «Кухни» в России и принудить к общественным работам. Они заявили, что он критиковал военную операцию на Украине и действия ВС РФ.

Ранее в Дубае отменили спектакль актера Дмитрия Назарова.

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