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Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов

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Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов

Журналист Михаил Зыгарь. Архивное фото

Мосгорсуд признал законным отказ в исключении журналиста Михаила Зыгаря* из числа иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

“Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда города Москвы и отказал в удовлетворении жалобы заявителю — Зыгарю* Михаилу Викторовичу”,- сказали в пресс-службе.

Замоскворецкий суд в феврале прошлого года не удовлетворил иск Зыгаря* к Минюсту, в котором тот требовал признать незаконным внесение в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.

Кроме того, против Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ), сообщил ранее в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Зыгаря уже дважды штрафовали на 30 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ из-за отсутствия соответствующей плашки в его публикациях в интернете. Оба штрафа он обжаловал.

новости Локтевский
Взято отсюда
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