Мошенники не смогли выманить 150 тысяч рублей у жены участника СВО из Орла

Смартфон в руках. Архивное фото

Украинские мошенники взломали аккаунт в Telegram орловского участника спецоперации, сообщили его родным, что он в плену, и пытались украсть 150 тысяч рублей; проверка выявила, что боец воюет на передовой, сообщили в Орловской региональной общественной организации “Совет солдатских матерей”.

“В Совет солдатских матерей обратилась за помощью жена участника СВО. Она получила смску с телефона мужа, который сейчас находится в зоне боевых действий. В сообщении было написано, что он попал в плен и ему необходимо знать номер его банковской карты, куда ему должны перевести 150 тысяч рублей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ женщина задавала личные вопросы, но вместо правильных ответов последовали грубости, смс от имени супруга с признаниями в любви, заверениями, что он находится в плену, и просьбами сообщить об этом в военкомат. Женщина обратилась за помощью в орловский “Совет солдатских матерей”, где сразу начали собирать документы на розыск бойца.

Как уточняется, председатель регионального совета Валентина Старовойтова созвонилась с командиром воинской части, к которой прикреплен военнослужащий, и тот сообщил, что парень сейчас воюет на передовой. “Спустя несколько часов боец позвонил своей жене и сказал, что с ним все в порядке, он не в плену, просто его телеграм-канал взломали украинские мошенники”, – рассказали в организации. В регсовете добавили, что через несколько дней боец лично пришел в Совет солдатских матерей и поблагодарил за то, что его так оперативно нашли.

“Никогда не нужно сразу верить в то, что вам говорят, даже если вам звонят с номера телефона вашего близкого или родного человека. Особенно если это касается участников СВО. Лучше сто раз проверить информацию, и только если она подтвердится, начинать действовать” – отметила Старовойтова, слова которой приводятся в сообщении.

горняк

Взято отсюда

Источник