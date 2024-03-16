Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по поводу грубейших нарушений при реализации избирательных прав соотечественников.

Москалькова 13 марта анонсировала подготовку к подаче соответствующего обращения. Омбудсмен уточнила, что намерена обратить внимание верховного комиссара ООН на ситуацию с российскими избирателями в Латвии.

Ранее руководитель государственной полиции республики Армандс Рукс заявил, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции страны будут проверять у россиян документы при входе на избирательный участок в Риге – если ВНЖ будет просрочен, последует депортация.«”В Ленинградской, Псковской области и Калининграде образованы избирательные пункты, где наши соотечественники, которые сталкиваются с препятствиями в реализации своего избирательного права, могут прийти и выразить свою волю. Они все осознают, что могут стать жертвами расправы, могут попасть под репрессии. Я со свой стороны обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека не с тем, чтобы просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшие нарушения важнейших норм права, но и принять меры, чтобы это не могло повториться, распространиться, и просто пресечь такие нарушения”, – сказала Москалькова при посещении приграничного пункта для голосования в Ивангороде. Ее слова приводит РИА Новости.

Омбудсмен добавила, что на Западе любят выставлять верховенство права в качестве основного принципа любой деятельности. «”Но какое же верховенство права, если мы сталкиваемся с тем, что нормы Всеобщей декларации права, международных пактов о гражданско-политических правах сегодня грубейшим образом препираются?” – задалась вопросом Москалькова.

Радио Sputnik также писало, что посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал попытки иностранных держав повлиять на выборы президента РФ преступлениями.



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