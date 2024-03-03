Москалькова назвала слабой реакцию ООН и ОБСЕ на обстрелы ВСУ мирных жителей

Правозащитные структуры ООН, Совета Европы (СЕ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) слабо реагируют на обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

Москалькова также назвала реакцию односторонней. Она надеется, что получится выработать и укрепить инструментарий общего международного защитного мира для прав человека.

2 марта стало известно, что ВСУ третий раз за день обстреляли село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области.

Взято

отсюда

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