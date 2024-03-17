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Москалькова рассказала, как “мелкопакостники” повлияли на ход голосования

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Москалькова рассказала, как "мелкопакостники" повлияли на ход голосования

Пытающиеся помешать проведению выборов в РФ “мелкопакостники” придали россиянам уверенности на голосовании, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова журналистам. «

"Действительно, эти мелкопакостники только сплотили наших людей в уверенности в том, что они хотят прийти на выборы, участвовать в выборах своего, российского президента", – приводит ее слова РИА Новости.

При этом Москалькова также отметила, что жалоб на выборах президента РФ в этом году фиксируется меньше, чем на выборах главы государства в 2018 году.

Зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев выразил мнение, что устраивающих поджоги на избирательных участках нужно привлекать к ответственности по статье о госизмене или другим строгим статьям УК России. Он подчеркнул, что тех, кто пытается испортить бюллетени или поджечь избирательные урны, нельзя воспринимать иначе как предателей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что суд заключил под стражу петербурженку за попытку поджечь избирательный участок.

Взято отсюда.

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