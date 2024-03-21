реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Московские многодетные семьи получат электронные удостоверения

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Московские многодетные семьи получат электронные удостоверения

В Москве одновременно с получением льготного статуса многодетной семьи жители будут получать соответствующее цифровое удостоверение, которое можно скачать на мобильный телефон, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.«”Сегодня в столице проживают 213 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 500 тысяч детей младше 18 лет. Три года назад мы доработали функционал портала mos.ru, чтобы они могли оформлять статус многодетности исключительно онлайн. Теперь нет необходимости тратить время на личный визит для получения бумажного удостоверения”, – приводятся слова Раковой на официальном портале мэра и правительства столицы.

Также Ракова уточнила, что уникальный QR-код доступен для всей семьи в целях подтверждения льготных возможностей. В бумажном виде документ выдается в одном экземпляре на всю семью. С конца февраля текущего года многодетные семьи получили более двух тысяч цифровых удостоверений. За бумажным документом обратилась половина из них, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Ранее радио Sputnik писало, какие новые гарантии поддержки получили на Ямале многодетные семьи участников СВО.Прямой эфирМногодетная семья с удостоверением20 марта, 16:04

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Финляндия выступила против запрета импорта никеля из России

Министр экономики: Финляндия выстрелит себе в ногу, запретив импорт никеля…

МВФ одобрил выделение очередного кредитного транша Украине

МВФ одобрил выделение третьего кредитного транша Украине в размере $…

Захарова предупредила о последствиях мер ЕК против российского зерна

Захарова: меры против зерна из России усугубят продовольственную ситуацию в…

В ВС Франции оценили эффект от отправки своего контингента…

Полковник ВС Франции Гойя: эффект от отправки войск на Украину…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp