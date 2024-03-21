Московские многодетные семьи получат электронные удостоверения

В Москве одновременно с получением льготного статуса многодетной семьи жители будут получать соответствующее цифровое удостоверение, которое можно скачать на мобильный телефон, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.«”Сегодня в столице проживают 213 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 500 тысяч детей младше 18 лет. Три года назад мы доработали функционал портала mos.ru, чтобы они могли оформлять статус многодетности исключительно онлайн. Теперь нет необходимости тратить время на личный визит для получения бумажного удостоверения”, – приводятся слова Раковой на официальном портале мэра и правительства столицы.

Также Ракова уточнила, что уникальный QR-код доступен для всей семьи в целях подтверждения льготных возможностей. В бумажном виде документ выдается в одном экземпляре на всю семью. С конца февраля текущего года многодетные семьи получили более двух тысяч цифровых удостоверений. За бумажным документом обратилась половина из них, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Ранее радио Sputnik писало, какие новые гарантии поддержки получили на Ямале многодетные семьи участников СВО.Прямой эфирМногодетная семья с удостоверением20 марта, 16:04

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