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Московские власти планируют построить “второй” “Москва-Сити”

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Московские власти планируют построить "второй" "Москва-Сити"

Власти Москвы планируют возвести в Сосенском поселении ТиНАО многофункциональный комплекс с жилой и офисной недвижимостью, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего на территории площадью 6,6 гектара возведут почти 600 тысяч квадратных метров разной недвижимости. Заммэра уточнил, что 293 тысячи квадратных метров займет жилье, а 300 тысяч – коммерческие объекты.«”Проект станет частью административно-делового центра “Коммунарка”, который уже называют вторым “Москва-Сити”, – отметил Бочкарев.

Комплекс построят между Калужским шоссе и бульваром Мечникова, возле станции столичного метро “Ольховая”, добавил заммэра.

Проект оценивается в 70 миллиардов рублей. Строительство планируется начать в следующем году, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik сообщало, сколько домов по программе реновации построят в Черемушках в 2024 году.

Взято отсюда.

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