Московские власти выделили средства на Макариевские премии

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств на Макариевские премии, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Премия за достижения в развитии гуманитарных наук присуждалась с 1884 года до распада Российской империи в 1917-м. Митрополит Макарий в 1867 году пожертвовал государству полученные им от издания своих сочинений 120 тысяч рублей, чтобы на проценты с этой суммы ежегодно присуждались премии его имени за лучшие труды по богословским и светским наукам поочередно Святейшим синодом и Императорской академией наук, говорится в сообщении.

В 1997 году Русская Православная Церковь, правительство Москвы и Российская академия наук возродили присуждение премии. В один год соискатели представляют научные работы по гуманитарным наукам, в другой – по естественным. В текущем году будут приниматься труды по естественным наукам, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также сообщало, что в 2023 году Собянин выделил 27,53 миллиона рублей на Макариевские премии.

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