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Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы

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Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы

Театр на Малой Ордынке в Москве . Архивное фото

Московский Театр на Малой Ордынке после прорыва трубы во время спектакля “Щелкунчик” работает в штатном режиме, зрителям прерванных спектаклей будут возвращены деньги в полном объеме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Ранее в пятницу после прорыва трубы в театре часть людей вышла самостоятельно, часта была эвакуирована. Никто не пострадал – ни зрители, ни персонал театра. «”Утечка в отоплении в Театре на Малой Ордынке не повлияет на проведение спектаклей… В настоящий момент театр работает в штатном режиме. Предстоящие спектакли будут проведены в соответствии в расписанием. Зрителям прерванных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время”, – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что утечка в отоплении произошла из-за неисправности трубы. “Проходившие на момент происшествия на основной и малой сценах спектакли были приостановлены. Никто из посетителей и сотрудников театра не пострадал. Частичное повреждение получили внутренние помещения театра”, – подчеркнули в пресс-службе.

город Горняк
Взято отсюда
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