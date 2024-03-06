Московский зоопарк подарит бесплатное посещение женщинам в “леопарде”

Московский зоопарк в рамках акции к 8 Марта бесплатно пропустит посетительниц при соблюдении дресс-кода, говорится на сайте учреждения.«”Женщины, пришедшие 8-10 марта в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, брюки, юбка, шапка, шарф. Нужно, чтобы на гостье было не менее 2-х элементов одежды с леопардовым принтом. За исключением кигуруми или комбинезона – в данном случае может быть один элемент одежды. Если вы целиком выглядите, как леопард – вы точно наш посетитель”, – говорится в сообщении.

В зоопарке посетители могут увидеть диких кошек, таких как тигр Степан, леопард Мизер, семью рысей и других обитателей парка, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что катки в парках Москвы 8 Марта будут бесплатными для женщин.

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