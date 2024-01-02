Московский зоопарк показал водные процедуры маленькой панды

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала кадры с маленькой пандой, которая принимает “новогоднюю ванну”.

Фотографиями и видео она поделилась в Telegram-канале. На кадрах – малышка-панда аккуратно окунает в поилку свои лапы, после чего неуклюже забирается в нее целиком. За водными процедурами ее застала мама Диндин и быстро вытащила ребенка из импровизированной ванны за загривок, чтобы высушить.

В Москве еще идет голосование за выбор имени для малышки-панды. Сейчас лидируют имена Катюша, Мо Мо и Маша.

Радио Sputnik сообщало о первых шагах маленькой подопечной Московского зоопарка.

Взято отсюда.