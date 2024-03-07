Москва закрывает ледовый сезон акцией с бесплатным катанием “Ночь на катке”

В столице 10 марта состоится акция “Ночь на катке”, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Акция пройдет во всех подведомственных департаменту культуры парках. В том числе, в Парке Горького и в “Сокольниках”, а также в Измайловском парке, ландшафтном парке “Митино”. Заключительные сеансы и прокат коньков традиционно будут бесплатными.

В сообщении говорится, что посетителей ждет интерактивная программа “Праздник семьи в народном стиле”, приуроченная к Году семьи.

Как отмечает РИАМО, на катках запланированы выступления фигуристов, анимационные мероприятия, тематические викторины и розыгрыши.

Радио Sputnik также сообщало, что катки в парках Москвы 8 Марта будут бесплатными для женщин.

Взято отсюда.