Москва закрывает ледовый сезон акцией с бесплатным катанием “Ночь на катке”

В столице 10 марта состоится акция “Ночь на катке”, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Акция пройдет во всех подведомственных департаменту культуры парках. В том числе, в Парке Горького и в “Сокольниках”, а также в Измайловском парке, ландшафтном парке “Митино”. Заключительные сеансы и прокат коньков традиционно будут бесплатными.
В сообщении говорится, что посетителей ждет интерактивная программа “Праздник семьи в народном стиле”, приуроченная к Году семьи.
Как отмечает РИАМО, на катках запланированы выступления фигуристов, анимационные мероприятия, тематические викторины и розыгрыши.
Радио Sputnik также сообщало, что катки в парках Москвы 8 Марта будут бесплатными для женщин.
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