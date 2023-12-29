Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

ГУ МЧС России по городу Москве предупредило жителей региона о возможной гололедице в новогоднюю ночь из-за резкого похолодания до минус 12 градусов.

Как пишет РИАМО, спасатели посоветовали водителям на сколькой дороге снизить скорость движения и увеличить дистанцию между машинами, а также избегать резких маневров и обгонов.

Горожанам также рекомендовали не использовать для обогрева помещений приборы, которые для этого не предназначены, и не оставлять детей одних с включенными нагревательными приборами.

Радио Sputnik также рассказало, что посоветовал спасатель предпринять в случае обморожение.

Взято отсюда.