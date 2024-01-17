Москвичей предупредили о рекордных снегопадах и перепадах температуры

Рекордные снегопады и перепады температур ожидают москвичей, сообщил ведущий специалист Центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.«”В ночь на четверг, благодаря гребню антициклона, станет малооблачно, температура воздуха в Москве понизится до -15…-18, в Подмосковье до 15…20 мороза. Днем скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака, после полудня, примерно с 13-14 часов зарядят обложные снегопады, которые буду идти сутки”, – написал он в Telegram-канале.

По его словам, за 24 часа на Москву обрушится около четверти от месячной нормы осадков.«”Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января, который держится с 2013 года, когда в осадкомер попало 10 мм. Ветер… в порывах будет достигать штормовых 15-20 м/с. Закружат метели с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Сугробы вырастут на 10 см – до 44-54 см… Дневная температура повысится до -6…-9, вечером станет немного теплее”, – добавил он.

В ночь на Крещение, отметил эксперт, ожидается оттепель, снегопад перейдет в мокрый снег, а температура воздуха будет варьироваться от –2 до +2 градусов.

Радио Sputnik сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе общественного транспорта в снегопад.

Взято отсюда.