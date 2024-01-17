реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Москвичей предупредили о рекордных снегопадах и перепадах температуры

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Москвичей предупредили о рекордных снегопадах и перепадах температуры

Рекордные снегопады и перепады температур ожидают москвичей, сообщил ведущий специалист Центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.«”В ночь на четверг, благодаря гребню антициклона, станет малооблачно, температура воздуха в Москве понизится до -15…-18, в Подмосковье до 15…20 мороза. Днем скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака, после полудня, примерно с 13-14 часов зарядят обложные снегопады, которые буду идти сутки”, – написал он в Telegram-канале.

По его словам, за 24 часа на Москву обрушится около четверти от месячной нормы осадков.«”Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января, который держится с 2013 года, когда в осадкомер попало 10 мм. Ветер… в порывах будет достигать штормовых 15-20 м/с. Закружат метели с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Сугробы вырастут на 10 см – до 44-54 см… Дневная температура повысится до -6…-9, вечером станет немного теплее”, – добавил он.

В ночь на Крещение, отметил эксперт, ожидается оттепель, снегопад перейдет в мокрый снег, а температура воздуха будет варьироваться от –2 до +2 градусов.

Радио Sputnik сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе общественного транспорта в снегопад.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Крокодил выпрыгнул на берег, набросился на девочку и уплыл с нею в зубах

17.01.2024

 Происшествия

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

17.01.2024

 Происшествия

В Барнауле проводят проверку по факту массового ДТП

17.01.2024

 Происшествия

Поймали несовершеннолетнего главаря «банды боевых шмелей». Один член группировки в розыске

17.01.2024

 Происшествия

В Ростовской области горит Шахтинский полиэфирный завод

17.01.2024

 Происшествия

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Происшествия

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

 Интересное

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Интересное

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске