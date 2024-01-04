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Москвичи не дождутся потепления на каникулах, предупредил Вильфанд

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Москвичи не дождутся потепления на каникулах, предупредил Вильфанд

В Москве до конца новогодних каникул не наступит оттепель, предупредил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.«”Морозы пришли из Таймыра, из новосибирского региона, Карского моря, даже из моря Лаптевых. Именно оттуда к нам пришла очень холодная погода. В Москве мы зарегистрировали морозы до 26 градусов, в Подмосковье – до 31 градуса”, – рассказал Вильфанд телеканалу “Звезда”.

По его словам, такая температура в это время года далеко не всегда наблюдается даже в Архангельске и в Сыктывкаре.«”Такую температуру в это время года можно наблюдать на Ямале и на Таймыре. Вот насколько наша температура сейчас ниже нормы: она на 18 градусов ниже! Это огромная величина”, – подчеркнул метеоролог.

Он предупредил, что хотя самая холодная погода пришлась на 3 и 4 января, в ближайшие дни существенного потепления не ожидается – температура будет на 10–14 градусов ниже нормы.«

"В ночь на субботу температура ожидается 15–17 градусов ниже нуля, и это все равно на 10 градусов ниже нормы. Днем ожидается заметный снег, сугробы могут вырасти на 4–5 сантиметров. А дальше опять похолодание: в ночь на Рождество температура будет до -22 градусов ночью и от -14 до -19 днем. В целом ждать оттепель до конца каникулярного периода не приходится. Это надежный прогноз", – заключил специалист.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Москве до максимума увеличили температуру в городской системе отопления.

Взято отсюда.

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