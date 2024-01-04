Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе

Полицейский автомобиль . Архивное фото

Следствие предъявило 17-летней жительнице Москвы обвинение в убийстве ребенка, тело которого обнаружили на балконе, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

“Семнадцатилетней матери ребенка предъявлено обвинение по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину она признала”, – говорится в сообщении

Уточняется, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.

город Горняк

Взято отсюда

Источник