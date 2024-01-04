Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе

Полицейский автомобиль . Архивное фото

Следствие предъявило 17-летней жительнице Москвы обвинение в убийстве ребенка, тело которого обнаружили на балконе, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

“Семнадцатилетней матери ребенка предъявлено обвинение по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину она признала”, – говорится в сообщении

Уточняется, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

 Новости Алтай

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Новости Алтай

Справятся только поклонники: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

04.01.2024

 Новости Алтай

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix