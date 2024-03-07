Москвичкам преподнесут 150 тысяч цветов по случаю 8 Марта

Более 500 столичных волонтеров поздравят жительниц города и подарят им около 150 тысяч цветов по случаю Международного женского дня, говорится с сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

На эскалаторах и вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД будут звучать поздравления от известных артистов Владимира Машкова, Константина Хабенского, Стаса Михайлова и Андрея Звонкого, говорится в сообщении.

Отмечается, что точками притяжения москвичей и туристов в праздничные выходные станут ВДНХ, парки, музеи и усадьбы, кинотеатры, театральные и концертные залы.

Большинство мероприятий можно посетить бесплатно, по предварительной регистрации, пишет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что Московский зоопарк подарит бесплатное посещение женщинам в “леопарде”.Обсудим?Что отмечают 8 марта и встречи на Всемирном фестивале молодежи21:04

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