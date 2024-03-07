реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Москвичкам преподнесут 150 тысяч цветов по случаю 8 Марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Москвичкам преподнесут 150 тысяч цветов по случаю 8 Марта

Более 500 столичных волонтеров поздравят жительниц города и подарят им около 150 тысяч цветов по случаю Международного женского дня, говорится с сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

На эскалаторах и вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД будут звучать поздравления от известных артистов Владимира Машкова, Константина Хабенского, Стаса Михайлова и Андрея Звонкого, говорится в сообщении.

Отмечается, что точками притяжения москвичей и туристов в праздничные выходные станут ВДНХ, парки, музеи и усадьбы, кинотеатры, театральные и концертные залы.

Большинство мероприятий можно посетить бесплатно, по предварительной регистрации, пишет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что Московский зоопарк подарит бесплатное посещение женщинам в “леопарде”.Обсудим?Что отмечают 8 марта и встречи на Всемирном фестивале молодежи21:04

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Снег и метели. О погоде в Алтайском крае 8 марта

Снег и метели. О погоде в Алтайском крае 8 марта

Местами ожидается порывистый ветер Солнечный день и снег / Фото:…

Узнать больше
День ярких эмоций. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 8 марта

День ярких эмоций. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 8 марта

Сегодня важно будет дарить окружающим теплые впечатления Девушка в лучах…

Узнать больше
Барнаульские бизнесмены назвали качества настоящей женщины

Барнаульские бизнесмены назвали качества настоящей женщины

Почти все они сошлись во мнении, что женщины могут успешно…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp