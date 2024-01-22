Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов

Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото

Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов из-за штормового ветра, сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД “Дальний Восток” (подведомственное Росавтодору учреждение). «”С 13.00 (6.00 мск) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный. Причина: скорость бокового ветра 17 метров в секунду”, – сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД “Дальний Восток”.

Он уточнил, что для легковых автомобилей проезд открыт, но это не распространяется на автомобили с прицепами и полуприцепами. “Для них проезд также закрыт”, – отметил собеседник.

Он также сообщил, что ранее – с 10.00 (3.00 мск) 22 января – из-за ухудшения погодных условий на мосту были введены ограничения скорости до 40 километров в час.

Ранее в регионе в связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 миллиметров и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от одной до четырех месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, на побережье – до 30 метров в секунду.

горняк

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