реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов

Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото

Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов из-за штормового ветра, сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД “Дальний Восток” (подведомственное Росавтодору учреждение). «”С 13.00 (6.00 мск) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный. Причина: скорость бокового ветра 17 метров в секунду”, – сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД “Дальний Восток”.

Он уточнил, что для легковых автомобилей проезд открыт, но это не распространяется на автомобили с прицепами и полуприцепами. “Для них проезд также закрыт”, – отметил собеседник.

Он также сообщил, что ранее – с 10.00 (3.00 мск) 22 января – из-за ухудшения погодных условий на мосту были введены ограничения скорости до 40 километров в час.

Ранее в регионе в связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 миллиметров и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от одной до четырех месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, на побережье – до 30 метров в секунду.

горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

22.01.2024

 Новости Алтай

На Малахова в Барнауле отключили светофор: всё из-за плановых работ

22.01.2024

 Новости Алтай

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

22.01.2024

 Новости Алтай

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Новости Алтай

Для многодетных семей в России могут ввести новые пособия. Политики рассказали, кто и на каких условиях их получит

22.01.2024

 Новости Алтай

Достаем семена: что нужно обязательно посеять на рассаду в январе — календарь для дачников

22.01.2024

 Новости Алтай

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Новости Алтай

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Новости Алтай

Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске