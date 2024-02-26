реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Мрочко заявил о нескольких взрывах в центре Херсона

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Мрочко заявил о нескольких взрывах в центре Херсона

Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в контролируемом украинскими властями населенном пункте произошли несколько взрывов. Пост с соответствующим содержанием появился в его личном Telegram-канале.

Чиновник призвал местных жителей не оставаться на открытом пространстве и укрыться в безопасных местах. При этом в заявлении уточняется, что взрывы произошли в центре города, пишет издание RT.

Другая информация о ситуации в населенном пункте пока не поступала.

24 февраля назначенный Киевом руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении трансформаторной подстанции на подконтрольной украинским властям части региона. Также, по его словам, на территории данного субъекта зафиксировали повреждения четырех административных построек.

За день до этого в Херсоне произошли несколько взрывов, из-за которых часть населенного пункта осталась без света. Проблемы с электроснабжением возникли на более чем 3,4 тыс. местных точек учета, рассказали в министерстве энергетики Украины.

Ранее во Львове подпольщики сожгли завод по производству дронов для украинских войск.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Депутаты АКЗС обратятся в Правительство РФ и Госдуму о необходимости лицензирования деятельности в сфере соцобслуживания

Депутаты АКЗС обратятся в Правительство РФ и Госдуму о необходимости лицензирования деятельности в сфере соцобслуживания

На предстоящей февральской сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты рассмотрят…

Узнать больше
Представитель Алтайского края стал лауреатом главной просветительской награды России

Представитель Алтайского края стал лауреатом главной просветительской награды России

Представитель Алтайского края Владимир Гудков , директор Российско-таджикского государственного бюджетного…

Узнать больше
Волонтеры из Алтайского края начинают работу на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе»

Волонтеры из Алтайского края начинают работу на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе»

23 волонтера из Алтайского края прибыли в федеральную территорию «Сириус»…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp