Если мусульманин во время поста в священный месяц Рамадан случайно сделал глоток воды или что-то съел по забывчивости, ему не нужно восполнять этот день. Об этом «Газете.Ru» рассказал муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. По его словам, в таком случае пост будет считаться полноценным.

«Если случайно сделал глоток воды или что-то съел, в этом случае ему нужно продолжить пост. Пост считается полноценным, его в последующем восполнять не нужно, какую-то специальную милостыню в качестве искупления выплачивать тоже не нужно. Есть пророческое повествование на этот счет. Если человек по забывчивости сделал глоток воды или что-то съел, это божья милость, человек пускай это примет. Это на пост никак не влияет, в том случае, когда человек это сделал неосознанно, непреднамеренно», — сказал он.

В 2024 году священный месяц Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста — начнется в ночь с 10 марта после захода солнца и закончится 10 апреля. Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Из-за разницы с Григорианским календарем Рамадан каждый год приходится на разные даты, но каждый раз на 11 дней раньше, чем в прошлый раз. В период поста в течение дня запрещено пить, есть, предаваться всяческим удовольствиям и развлечениям.

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