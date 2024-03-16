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Мурадов: Запад не признает референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму

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Мурадов: Запад не признает референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму

Запад уже жалеет, что не признал раньше референдум о вхождении Крыма в состав РФ, не доводя ситуацию до эскалации. С таким заявлением выступил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, чьи слова передает РИА Новости.

Согласно его информации, несмотря на то, что российская и украинская стороны в 1997 году заключили Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота (ЧФ) на Украине, угроза существованию флота все еще оставалась. При этом украинская сторона продолжала поднимать вопрос о прекращении нахождения ЧФ на территории Крыма, что несло для России серьезную угрозу.

Крымский вице-премьер подчеркнул, что возвращение региона в состав РФ помогло обеспечить стране стратегическую стабильность и безопасность на южном направлении к неудовольствию западных противников Москвы.

«Этим и объясняется истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму», — резюмировал Мурадов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

До этого Мурадов предупредил страны Запада о возмездии со стороны РФ в случае прямого военного конфликта альянса с Россией.

Ранее постпред Крыма заявил, что новое контрнаступление погубит Украину.

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