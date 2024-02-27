МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге

Сотрудник полиции. Архивное фото

Большое количество оружия и боеприпасов изъято у заказчика убийства петербургского адвоката Гинтераса Рагаускаса, исполнитель которого Андрей Артюхин перепутал жертву и застрелил его водителя, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу.

“В ходе обыска в гараже Рагаускаса следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России были обнаружены и изъяты в большом количестве боеприпасы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты, гранаты, тротил, взрыватели, гранатометы и другое оружие, а также радиостанции, поддельное удостоверение сотрудника полиции с фотографией Артюхина”, – сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СК РФ сообщил, что задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “з” части 2 статьи 105, частью 3 статьи 33, пунктом “з” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму).

По версии следствия, 31 августа 2023 года Рагаускас “заказал” Артюхину за 5 миллионов рублей убийство адвоката, с которым у него был спор из-за прав на объект недвижимости. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем, сообщает СК. Артюхин следил за адвокатом “для определения благоприятных условий совершения преступления”.

Двадцатого февраля 2024 был застрелен водитель адвоката Виктора Патрушева, привезший детей юриста в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Пуля попала ему в голову, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и позже скончался. Как сообщал СК РФ, Артюхин с целью убийства адвоката, приняв за него водителя, “произвел выстрел последнему в голову из пистолета”. Оба фигуранта по решению суда заключены под стражу.

Горняк22

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