МВД объявило в розыск бывшего вице-президента “Газпромбанка”

Бывший вице-президент “Газпромбанка” Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России.«

"Волобуев* Игорь, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", – приводит РИА Новости сообщение из ведомственной базе розыска.

Уголовная статья, по которой бывший топ-менеджер привлечен к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.

Минюст РФ внес в реестр иноагентов Волобуева* 13 октября 2023 года. Согласно данным ведомства, бывший вице-президент “Газпромбанка” открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и впоследствии присоединился к одному из подразделений ВСУ.

Волобуев* также участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Радио Sputnik также сообщало, что МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta** Энди Стоуна.

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