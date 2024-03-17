МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

Житель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике. Архивное фото

Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России, из них 23 – за заведомо ложные сообщения о совершении терактов, сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

“Всего по состоянию на 20 часов сегодняшнего дня… возбуждено 61 уголовное дело. Превалирует здесь заведомо ложное сообщение об актах терроризма – 23”, – рассказал он.

Горняк22

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