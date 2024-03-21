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МВФ одобрил выделение очередного кредитного транша Украине

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МВФ одобрил выделение третьего кредитного транша Украине в размере $ 880 млн

МВФ одобрил выделение очередного кредитного транша Украине

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного, третьего кредитного транша Украине на сумму порядка 880 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте финансового института.

Средства будут направлены «на поддержку бюджета» Украины. Договоренность об их выделении была достигнута в феврале.

Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года.

Весной 2023 года МВФ одобрил программу финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов на 48 месяцев.

Взято
отсюда

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