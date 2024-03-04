реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Мы должны это иметь в виду”. Путин оценил угрозы, создаваемые для России

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Мы должны это иметь в виду". Путин оценил угрозы, создаваемые для России

Угрозы для России, которые пытаются создать недружественные силы, следует учитывать на всех уровнях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.«”Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, не пустые, мы должны это иметь в виду и на правительственном, и на федеральном уровне, на региональном уровне”, – цитирует Путина РИА Новости.

Он также отметил, что в Москве находится центр науки, образования и промышленности, в значительной степени взаимосвязанный со всей экономикой России, и предложил Собянину обсудить связанные с этим вопросы.

Ранее радио Sputnik рассказало, как зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил причины начала СВО.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

Как выросли доходы Барнаула? Все данные в одной картинке

Показываем динамику на инфографике с котиками 5 марта 2024, 16:30150Написать…

Узнать больше

В интернете снова произошел глобальный сбой: не работают YouTube и Instagram*

Пользователей выкинуло из соцсетей и не пускает обратно 5 марта…

Узнать больше
Как выросли доходы Барнаула? Все данные в одной картинке

Как выросли доходы Барнаула? Все данные в одной картинке

Показываем динамику на инфографике с котиками 5 марта 2024, 16:30143Написать…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp