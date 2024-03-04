“Мы должны это иметь в виду”. Путин оценил угрозы, создаваемые для России

Угрозы для России, которые пытаются создать недружественные силы, следует учитывать на всех уровнях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.«”Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, не пустые, мы должны это иметь в виду и на правительственном, и на федеральном уровне, на региональном уровне”, – цитирует Путина РИА Новости.

Он также отметил, что в Москве находится центр науки, образования и промышленности, в значительной степени взаимосвязанный со всей экономикой России, и предложил Собянину обсудить связанные с этим вопросы.

Ранее радио Sputnik рассказало, как зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил причины начала СВО.

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