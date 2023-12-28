“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

В Санкт-Петербурге директор НИИ скорой помощи, врач-нейрохирург Вадим Мануковский провел уникальную операцию по удалению 10-сантиметровой опухоли в шейном позвонке, пишет “Петербургский дневник”.

В ходе операции специальная навигационная система позволила с точностью до миллиметра определить границы образования. Подобраться к опасным клеткам удалось с помощью микроскопа, который предлагал хирургу наиболее безопасные для пациента варианты доступа к опухоли.«

"Мы уже в будущем: система визуализации и новейших технологий сама показывает положение и границы новообразования, и мы можем аккуратно убрать его, не повреждая окружающие ткани. И самое важное, что теперь для пациентов такие сложные вмешательства стали менее опасными и менее травматичными", – отметил Мануковский.

Пациентка уже восстановилась после операции и чувствует себя хорошо.

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Взято отсюда.