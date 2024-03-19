Мужчина взыскал с государства компенсацию за незаконное содержание в СИЗО

Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото

Четыре млн рублей взыскал петербуржец Иван Горностаев за незаконное уголовное преследование, из-за которого он провел в СИЗО более 4 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов города. «”Суд взыскал с Российской Федерации в лице министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Горностаева компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей”, – сообщает пресс-служба.

Иск Горностаева к Минфину основывался на незаконном уголовном преследовании. «”Представитель истца – адвокат Антон Кузнецов указывал, что приговором Ленинградского областного суда от 14.10.2022 Горностаев был оправдан с правом на реабилитацию”, – поясняет пресс-служба.

По данному уголовному делу Горностаев провел под стражей 4 года 8 месяцев 15 дней. «”В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного”, – указано в иске.

Горняк22

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