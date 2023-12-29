Мужчину обвинили в обмане свыше 100 жителей Саратовской области

Подозреваемый в зале суда. Архивное фото

Полиция предъявила предпринимателю обвинение в серии мошенничеств, связанных с обманом более 100 жителей Саратовской области при продаже билетов на концерты звезд эстрады и организации туристических поездок, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.

Полиция ранее завела уголовные дела о мошенничестве по заявлениям трех жительниц Волжского района Саратова. Позднее ведомство завело новые дела по шести эпизодам мошенничества. Ранее в пресс-службе Волжского районного суда Саратова РИА Новости сообщили, что в отношении Мехака Едигаряна, подозреваемого в мошенничестве, по решению суда избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По данным местных СМИ, предприниматель Едигарян известен по прозвищу “Мишаня Кобзон”. «”От действий 42-летнего обвиняемого в мошенничестве пострадало 103 жителя Саратова и области. Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Саратову установлена причастность обвиняемого к совершению 83 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении злоумышленника направлено на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру”, – говорится в сообщении.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до шести лет лишения свободы.

Полиция установила, что обвиняемый, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, размещал объявления о продаже билетов на выступления популярных артистов, а также об организации туристических поездок. “Получая от клиентов денежные средства на указанные цели, фигурант распоряжался ими по своему усмотрению, не выполняя взятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять”, – отмечается в сообщении.

город Горняк

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