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Мужчины похитили российского криптобизнесмена и угрожали подкинуть ему наркотики

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В Ижевске мужчины похитили криптобизнесмена и угрожали подкинуть ему наркотики

Мужчины похитили российского криптобизнесмена и угрожали подкинуть ему наркотики

В Ижевске трое мужчин похитили 23-летнего криптобизнесмена и требовали за него многомиллионный выкуп, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, молодой человек вышел из дома по делам и пропал. Вскоре его брату поступил звонок от неизвестных, которые стали требовать за освобождение родственника 15 миллионов рублей. В противном случае мужчины угрожали подбросить похищенному наркотики и сдать его в полицию.

Семья обратилась к правоохранителям. Было установлено, что к похищению причастны трое мужчин. Они посадили его в «Ниву» и увезли в неизвестном направлении. В настоящее время фигуранты задержаны. Один из них был знаком с потерпевшим и знал, что тот занимается криптовалютой. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии троих россиян задержали по делу о похищении человека и вымогательстве.

Взято
отсюда

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