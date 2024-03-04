Музей-заповедник “Царское Село” проведет праздничную акцию 8 Марта

Музей-заповедник “Царское Село” 8 Марта проведет праздничную акцию, говорится на сайте учреждения.

В праздничный день женщины смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию “Придворный экипаж в Царском Селе” и музей “Россия в Великой войне”, расположенный в Ратной палате.

В павильоне “Дежурная конюшня” представлена коллекция императорских экипажей.«”Большая ее часть – это парадные кареты, принимавшие участие в торжественных церемониях русского Двора, а также прогулочные, городские кареты, детские экипажи и сани, которые в свое время были предметами личного императорского обихода”, – говорится в сообщении.

“Россия в Великой войне” – первый в современной России музей, посвященный Первой мировой войне.«”Экспозиция строится главным образом на подлинных предметах вооружения и быта участников Первой мировой войны, документальных и фотографических материалах из собрания музея. В экспозиции – помимо оружия, наград, фотографий и документов – шефские мундиры дочерей и супруги Николая II”, – говорится в пресс-релизе.

Портал “Петербург2” добавляет, что женщины смогут бесплатно посетить Эрмитаж по случаю 8 Марта. Количество таких билетов ограничено.

Радио Sputnik также рассказало, кому работа в праздники оплачивается в двойном размере.

Взято отсюда.