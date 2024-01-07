На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии

Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото

Движение затруднено на внутренней стороне 93-го километра МКАД из-за аварии, перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.«

"На внутренней стороне 93-го километра МКАД, перед развязкой с Ярославским шоссе, столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. «

"Движение затруднено, рекомендуем выбирать пути объезда", — добавили в тексте.

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